Педагог из Химок стала участницей всероссийского педсовета

11 ноября учитель начальных классов и заместитель директора школы № 29 Белла Кладова представила Химки на всероссийской образовательной программе «Осенний ПедСовет». Из 2700 претендентов со всей страны отбор прошли лишь самые сильные, и из Московской области приглашение получили только четыре педагога, среди которых Белла Кладова.

Чтобы стать участницей программы, Белле Кладовой нужно было представить свои профессиональные достижения, написать мотивационное эссе о значении урока, а также разработать авторский урок. Педагог выбрала занятие по математике, построенное на системно-деятельностном подходе, который уже стал частью школьной практики.

«„Машук“ стал для меня возможностью переосмыслить свои ценности, получить вдохновение и еще раз убедиться в главном: учитель должен не просто давать знания, а помогать ребенку открывать мир. Особенно ценной стала встреча с Шалвой Амонашвили и его лекция о гуманной педагогике. Теперь мне хочется еще активнее делиться полученным опытом с коллегами и вместе создавать уроки, которые становятся настоящим событием для учеников», — рассказала Белла Кладова.

Программа была выстроена как пространство профессионального диалога: педагоги слушали лекции экспертов, посещали мастер-классы, работали над проектированием уроков. Центральной идеей «Осеннего ПедСовета» стало представление урока как места для творчества и открытий. По итогам обучения Белла Кладова получила статус выпускника центра знаний «Машук».

«Каждый успех наших педагогов — весомый вклад в развитие всего образовательного сообщества округа. Мы заинтересованы в том, чтобы учителя округа участвовали в ведущих федеральных проектах, перенимали лучшие практики и привозили новые идеи в наши школы. Достижение Беллы Кладовой — достойный пример профессиональной инициативы, которая помогает укреплять образовательный потенциал Химок», — прокомментировала начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Участие в «Машуке» — не первое крупное достижение Беллы Кладовой. Ранее она стала победителем Всероссийского конкурса «Мой лучший урок», заняв первое место среди 120 финалистов со всей страны. За авторскую методическую разработку педагог получила грамоту победителя и медаль «За службу образованию».