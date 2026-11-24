Споры о преимуществах и недостатках естественных родов и кесарева сечения не утихают долгие годы; В каких случаях необходимо хирургическое вмешательство и как проходит восстановление после операции, рассказала заведующая отделением патологии беременности роддома Сергиево-Посадской больницы Татьяна Головина.

Кесарево сечение может быть плановым или экстренным. В первом случае необходимость операции определяют еще во время беременности, во втором — непосредственно в процессе родов при возникновении угрозы здоровью или жизни матери и ребенка. Тактику родоразрешения специалисты выбирают коллегиально с учетом всех медицинских показаний.

Операцию обычно проводят под спинальной анестезией: пациентка остается в сознании, но не испытывает боли. Новорожденного осматривает неонатолог, после чего при отсутствии противопоказаний малыша прикладывают к груди матери.

«Кесарево сечение — это серьезная операция, требующая высокой квалификации хирургической бригады и анестезиологов. Мы всегда стремимся к тому, чтобы роды прошли максимально безопасно. Если есть показания, мы выбираем оперативный путь, чтобы сохранить здоровье матери и жизнь ребенка. Наши специалисты сопровождают женщину на всех этапах — от подготовки до восстановления в послеродовом отделении», — отметила Татьяна Головина.

Первые часы после вмешательства женщина находится под наблюдением специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии. После стабилизации состояния пациентку переводят в послеродовое отделение.