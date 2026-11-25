В Солнечногорске к ликвидации последствий снегопада привлекли 164 сотрудника коммунальных служб и 87 единиц спецтехники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и грейдеры. До 20:00 специалисты планируют расчистить дороги во всех населенных пунктах муниципалитета, сообщил директор МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» Юрий Гацман.

«Сегодня в связи с обильными снегопадами мы с 4:00 приступили к работе по уборке дорог. С 7:00 и 8:00 в соответствии с регламентом мы приступили к уборке дворовых территорий именно механизированной техникой, потому что наши двора еще запаркованы, жители не разъехались. Поэтому во дворы заходим чуть попозже», — пояснил Юрий Гацман.

Для обслуживания дорожной сети сформировано отдельное подразделение. Крупногабаритная коммунальная техника расчищает дороги, а в сельских населенных пунктах работают тракторы.

С 1 декабря муниципальное учреждение полностью возьмет на себя уборку дорог округа. С учетом прогноза погоды, предусматривающего продолжение снегопадов, расчистку дорог во всех населенных пунктах планируют проводить ежедневно.