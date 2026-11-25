Информационный час на тему «Толерантность — этика будущего» провели в Центральной библиотеке имени Инны Гофф 24 ноября. В мероприятии, приуроченном к Международному дню толерантности, приняли участие ученики лицея имени П. В. Стрельцова.

Сначала для ребят устроили обзорную экскурсию — рассказали о правилах пользования книжным фондом и продемонстрировали возможности и современные цифровые сервисы библиотеки.

Затем семиклассники обсудили сущность понятия «толерантность» и случаи его ошибочного отождествления либо подмены такими категориями, как «вседозволенность» и «нарушение этических норм морали». Подчеркивалось, что без взаимного уважения и способности выстраивать добрые отношения в условиях такого многообразия невозможно сохранить мир и согласие в обществе.

Кроме того, для школьников организовали экскурсию с применением VR-технологий в виртуальную химическую лабораторию в рамках проекта «Между нами химия». Ребята в VR-очках наблюдали химические реакции, участвовали в познавательных симуляциях и на практике убедились в том, как современные технологии способствуют изучению сложных процессов.