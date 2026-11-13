Педагог из Химок посетила международный форум о медиа и воспитании

11 ноября педагог школы № 8 имени В. И. Матвеева в Химках Ирина Гринева приняла участие в I международном научно-образовательном форуме «Православие и медиа: новые форматы и диалог поколений». Мероприятие прошло на площадке Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

На площадке встретились представители образования, журналистики и духовенства, чтобы обсудить роль медиа в сохранении культурных традиций, духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи.

«Обсуждение базовых человеческих ценностей дает возможность осмыслить исторический и культурный опыт прошлого, сформировать внутренний фильтр, позволяющий отличать истинные ценности от навязанных шаблонов. Многие рекомендации, которые прозвучали на форуме, я непременно буду использовать в работе школьного медиацентра», — рассказала Ирина Гринева.

На форуме эксперты обсудили актуальные инструменты работы с подрастающим поколением. Директор института «Первая Академия медиа» Эрнест Мацкявичюс представил доклад о патриотическом воспитании школьников и студентов с акцентом на современные методы и реальные практики. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, как подавать вечные темы в современном медиапространстве, чтобы они находили отклик у молодой аудитории.

«Сегодня особенно важно, чтобы школа была не только пространством получения знаний, но и средой, в которой формируются ценности, гражданская ответственность и уважение к культурному наследию. Школьные медиацентры дают ребятам возможность учиться работать с информацией, выражать свою позицию, слышать друг друга и осознанно подходить к созданию медиаконтента», — подчеркнула директор школы № 8, депутат окружного совета Ольга Игнатьева.

Участие в таких мероприятиях позволяет педагогам Химок расширять профессиональные компетенции и находить новые подходы к работе с детьми. Полученные знания станут основой для дальнейшего развития школьных медиацентров и проектов, направленных на формирование грамотной, ответственной и социально активной молодежи.