Тяжесть в верхней части живота, тошнота, жжение и быстрое насыщение могут свидетельствовать о гастрите, однако подобные симптомы характерны и для других заболеваний. О том, как выявляют и лечат гастрит, в рамках Недели профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта рассказала терапевт Чеховской больницы Олеся Баханкова.

«Врач оценивает жалобы и решает, какие исследования необходимы. В зависимости от ситуации назначают общий анализ крови, в том числе для выявления анемии, тест на Helicobacter pylori — дыхательный или анализ кала на антиген. Для осмотра слизистой желудка проводят гастроскопию».

При обнаружении Helicobacter pylori пациенту назначают специальную терапию, эффективность которой впоследствии проверяют с помощью повторного тестирования.

«Питание важно подбирать с учетом самочувствия: универсальной строгой диеты, подходящей всем пациентам с гастритом, нет. Стоит обращать внимание на продукты, после которых симптомы усиливаются, и обсудить изменения рациона с врачом. Алкоголь, как и никотин, могут раздражать слизистую желудка, поэтому от них лучше отказаться», — отмечает терапевт.

Особую опасность, по словам Баханковой, представляет хронический атрофический гастрит, повышающий риск развития кишечной метаплазии и рака желудка. Пациентам с выявленной атрофией слизистой необходимо регулярно наблюдаться у врача.

Повторяющийся или длительный дискомфорт в желудке — повод для обследования. При появлении крови в рвотных массах или черного стула необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

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