Юбилей отметил дворец творчества в Лобне

13 ноября в лобненском Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» отметили 55-летний юбилей. Глава городского округа Анна Кротова вместе с председателем городского Совета депутатов Владимиром Букиным приветствовала гостей праздника.

Она вручила директору Алене Анютиной и коллективу учреждения Поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«За полвека с лишним здесь раскрылись тысячи юных дарований. Работа с детьми — это огромный труд, терпение, чуткость и искренняя любовь к своему делу. Желаю коллективу дворца вдохновения, процветания и новых творческих побед», — сказала глава муниципалитета.

Праздник прошел в сказочной атмосфере «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла: гостей ждали игра в крокет, знаменитое чаепитие у Безумного Шляпника, интерактивные площадки и выставка архивных фотографий из истории Дворца.

На данный момент во ДДЮТ «Планета талантов» работают более 50 кружков и секций, где занимаются свыше 2,5 тысяч детей и подростков. В 2025 году в микрорайоне Красная Поляна был открыт новый филиал.