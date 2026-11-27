В ночь на 6 февраля дорожники Подмосковья очистили от снега и обработали противогололедными средствами около семи тысяч километров региональных дорог. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

На дорогах работают порядка 390 единиц спецтехники и 1,1 тысячи специалистов. Ситуационный центр Минтранса региона следит за погодными и дорожными условиями.

«В настоящее время на региональной дорожной сети задействовано порядка 390 единиц спецтехники. К работам привлечены 1,1 тыс. специалистов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Артур Гарибян.

По прогнозам синоптиков, до конца недели в Московском регионе сохранится слабоморозная погода с небольшими осадками в виде снега. В ночные часы ожидается отрицательная температура, местами возможна гололедица.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. В случае ЧП или ДТП необходимо звонить по единому номеру 112.