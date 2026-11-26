В Дмитровском округе продолжается реализация программы «Светлый город»: новые сети освещения прокладывают в 18 населенных пунктах общей протяженностью более 28 километров. Ход работ обсудили 24 ноября на оперативном совещании под руководством главы округа Михаила Шувалова.

Самый большой участок предусмотрен в деревне Лупаново — более 15 километров линий и 404 светильника. На улице Сиреневой в поселке Буденновец прокладывают почти 2,1 километра сетей для 63 светильников, на Зареченской улице в Насадкино — 1,8 километра для 50 светильников. Новые линии также появятся в Дмитрове, Горшково, Новосиньково, Бунятино, Жестылево, Надеждино, Бирлово, Федотово, поселке совхоза Останкино, Озерецком, Левково, Комаровке и Ермолино. На момент совещания установлены 99 из 128 запланированных опор.

Одновременно специалисты обновляют существующее освещение по 29 адресам. Уже заменены 1196 из 1245 запланированных светильников и установлены 80 шкафов управления наружным освещением. Работы охватывают как участки с новыми линиями, так и территории, где сети уже действуют.

«Сейчас многие жители выходят из дома и возвращаются с работы уже в темноте. Поэтому освещение дорог и пешеходных маршрутов особенно важно. В Лупаново, Буденновце, Насадкино и других населенных пунктах строим новые линии, а там, где сети уже есть, меняем светильники. Главное — довести работы до подключения, чтобы жители могли пользоваться освещенными маршрутами», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.