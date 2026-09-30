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    В подмосковных МФЦ проведут консультации по вопросам похоронного дела

    Фото: Мингосуправления МО

    В октябре в подмосковных офисах «Мои Документы» жители региона могут бесплатно проконсультироваться по вопросам похоронного дела и погребения. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Консультации пройдут в МФЦ по адресам:

    Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

    Найти консультантов Центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, а также узнать о наличии форменной одежды.

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