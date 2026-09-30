В подмосковных МФЦ проведут консультации по вопросам похоронного дела

В октябре в подмосковных офисах «Мои Документы» жители региона могут бесплатно проконсультироваться по вопросам похоронного дела и погребения. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Консультации пройдут в МФЦ по адресам:

1 октября — г. о. Орехово-Зуевский, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 15/1;

6 октября — г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Железнодорожная, д. 3;

8 октября — г. о. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 4, к. 1, помещ. 33;

13 октября — г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Леваневского, д. 2А;

15 октября — г. о. Серпухов, г. Пущино, мкр. «В», д. 1.

Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

Найти консультантов Центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, а также узнать о наличии форменной одежды.