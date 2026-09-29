Престольный праздник отметили в деревне Бывалино Павлово-Посадского округа

День памяти великомученика Никиты Готфского отмечается в деревне Бывалино уже более 25 лет. 28 сентября в Никитском Бывалинском женском монастыре собрались гости и жители Павлово-Посадского округа.

Добрую традицию заложил игумен Амвросий, почивший в 2016 году. Он внес большой вклад в возрождение и развитие духовной жизни в этих местах, и память о нем продолжает жить в делах и событиях, которые стали частью местной культуры.

Праздничная программа началась с Божественной литургии — центрального богослужения, собравшего множество прихожан. Для многих это была возможность не только принять участие в общей молитве, но и прикоснуться к многолетней традиции, которая бережно сохраняется в обители. Атмосфера в храме отличалась особой торжественностью и умиротворенностью, а само богослужение стало духовным сердцем праздника.

Кульминацией дня стал концерт «Юрий Лоза с друзьями». Музыка объединила тех, кто пришел на праздник по зову веры, и тех, кто хотел провести выходной в кругу семьи и друзей, наслаждаясь хорошей музыкой.

Праздник в Бывалино еще раз показал, что духовность, культура и человеческое тепло способны создавать пространство, где каждый чувствует себя частью чего‑то большего.