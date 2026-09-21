Студент из Подмосковья Владислав Шевелев выиграл в конкурсе вожатых

Владислав Шевелев из Подмосковья победил во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший вожатый России». Студент Государственного университета просвещения и командир штаба студенческих отрядов «ПРО СВЕТ» несколько лет работает с детьми в лагерях России и Белоруссии, сообщили в региональном министерстве информационной и молодежной политики.

Вожатым Шевелев начал работать несколько лет назад. Летом 2025 года он трудился в детском центре «Океан» во Владивостоке, а в этом году продолжил работу в «Зубренке» в Белоруссии.

Помимо работы в детских лагерях, Шевелев занимается развитием студенческого сообщества в своем университете и руководит штабом студенческих отрядов «ПРО СВЕТ». По словам самого победителя, его результат стал итогом нескольких лет работы с детьми и профессионального развития. Начать этот путь ему помог студенческий отряд, где он получил первый опыт и возможность работать в команде.

«Для многих это возможность еще во время учебы получить реальный опыт работы с детьми, развивать педагогические навыки и постепенно формировать собственную профессиональную траекторию», — отметила министр информации и молодежной политики области Екатерина Швелидзе.

Конкурс проводит Российский детско-юношеский центр при поддержке Минпросвещения России. Участники проходят несколько этапов, на которых оцениваются профессиональный опыт, педагогические навыки, умение работать с детским коллективом и действовать в нестандартных ситуациях.

Командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев отметил, что опыт работы в педагогических отрядах помогает студентам участвовать в профессиональных конкурсах федерального уровня. По его словам, выпускники таких отрядов также становятся наставниками и руководителями для новых участников движения.