Назначение 11 тысяч земельных участков изменили в Подмосковье с начала года

С начала года жители Подмосковья воспользовались услугой по установлению соответствия вида разрешенного использования земельных участков более 11 тысяч раз. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, которым необходимо совершить действия с участком, если текущий вид использования не совпадает с классификатором.

Подать заявление можно через региональный портал госуслуг в разделе «Земля», далее — «Оформление и регистрация».

Для подачи заявки требуется авторизация через ЕСИА. В услугу внедрен искусственный интеллект, который автоматически проверяет прикрепленные документы на корректность и выявляет ошибки.

Кроме того, система «Автоприсвоение вида разрешенного использования» сама анализирует данные по кадастровому номеру и сообщает заявителю будущий статус участка согласно классификатору.

Услугу оказывают бесплатно в течение 10 рабочих дней.