Бизнес-омбудсмен помог подмосковным компаниям снизить начисления за вывоз ТКО

Подмосковные предприниматели добились пересмотра требований региональных операторов по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за прошлые периоды. После вмешательства областного уполномоченного по защите прав предпринимателей суммы предъявленной задолженности в отдельных случаях уменьшились в 18 и 24 раза, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Поводом для разбирательства стали обращения бизнесменов, которые оспорили дополнительные начисления за ранее оказанные услуги по обращению с ТКО. Предприниматели заявили о необоснованности предъявленных сумм и представили документы, подтверждающие их позицию, на совместном приеме у регионального бизнес-омбудсмена и прокурора Московской области.

По итогам рассмотрения жалоб прокуратура организовала совещание с участием региональных операторов, предпринимателей, Министерства по содержанию территорий и Главного управления государственного жилищного надзора Московской области. В ходе проверки выявили признаки нарушений при расчете платы за обращение с отходами.

Операторам рекомендовали уточнить характеристики объектов и фактические условия накопления ТКО, а также повторно обсудить с предпринимателями предъявленные требования. Для проверки данных специалисты выехали на территории объектов и оценили их фактическое использование.

В результате начисления пересмотрели и значительно сократили. В отношении одного из операторов прокуратура также внесла представление из-за признаков навязывания контрагенту невыгодных условий договора.

Документ был удовлетворен, ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а ранее направленную предпринимателю досудебную претензию отозвали.