Урок мужества прошел в одной из школ Богородского округа

23 сентября в Центре образования № 83 прошел урок мужества. В гости к школьникам пришла Люсьен Дейсар — человек невероятной судьбы и силы духа.

Для ребят это был не урок из учебника, а живой разговор о мужестве, памяти и безопасности. Люсьен — уроженка Донбасса, участница боев в Иловайске и Дебальцево, год пробывшая в ополчении, получившая ранение, а сегодня — руководитель благотворительного фонда имени Ирины Дейсар «Добра всем», волонтер поискового отряда «Лиза Алерт», теле- и радиоведущая, певица, журналист. Перечислить все ее роли сложно, но главное — она умеет говорить с подростками честно и без пафоса.

Люсьен делилась не сухими фактами, а личными историями: рассказывала о боевых товарищах, читала письма и стихи. Школьники слушали, затаив дыхание: истории о взаимовыручке, стойкости и настоящей дружбе невозможно придумать — их нужно прожить.

Отдельный и очень серьезный блок встречи был посвящен безопасности. Люсьен рассказала, какую угрозу несут «лепестки» и другие взрывоопасные предметы — простыми словами, но без смягчения опасности, чтобы каждый ребенок понял: любопытство здесь может стоить жизни.

Апофеозом встречи стала выставка экспонатов, которые Люсьен привезла с собой: боевые дроны, гранаты, экипировка, гильзы, оружие и многое другое. Ребята могли рассмотреть все вблизи (под строгим контролем и без риска), чтобы лучше понимать, с чем сталкиваются люди в зоне ЧС, и почему так важно соблюдать правила безопасности.

Мероприятие стало возможным благодаря сотрудничеству с 93-м Домом культуры Российской армии и его директором Марией Апанасик.