Областной слет школьных лесничеств начался в Наро-Фоминском округе

XIII областной слет школьных лесничеств и региональный этап всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» открылся 22 сентября в детском оздоровительном лагере «Литвиново». На территории Наро-Фоминского городского округа собрались команды со всего Подмосковья и даже из Липецкой области.

Для ребят подготовили ряд непростых испытаний. Юным лесоводам нужно творчески представить свою команду, показать знание теории, ответив на вопросы тестов, а затем применить навыки на практике. В командном «Лесном многоборье» школьникам предстоит определять древостои и их показатели, работать с измерительными приборами, ориентироваться в лесу, разводить костер, обустраивать стоянку без вреда для леса, тушить возгорание и обращаться с лесохозяйственным инструментом.

Наро-Фоминский округ на соревнованиях представляет команда «Лесные истоки» из лицея имени Героя России Веры Волошиной в деревне Головково. Ребята ответственно готовились к слету — учились определять древесные породы по коре и листьям, отрабатывали навыки работы с таксационными приборами, повторяли правила пожарной безопасности.

Победителя определят 25 сентября, в день закрытия слета.