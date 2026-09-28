Детский игровой комплекс открыли в деревне Чудиново под Чеховом

В деревне Чудиново появилось современное игровое пространство для детей. Площадку площадью более 270 квадратных метров обустроили при поддержке меценатов.

Теперь досуг местной детворы выйдет на новый уровень. На просторной площадке гармонично соседствуют игровые зоны и спортивные элементы для воркаута, теннисный стол и даже шахматная доска под открытым небом — каждый найдет занятие по душе. Пока дети покоряют горки, качели и турники, родители смогут с комфортом отдохнуть рядом на удобных парковых скамейках.

Праздник открытия получился по-настоящему теплым и душевным. Детей ждала большая анимационная программа с конкурсами и сюрпризами, сладкие угощения и самый настоящий чай из дымящегося самовара.

В планах — дальнейшее развитие инфраструктуры досуга: рассматривается вопрос о благоустройстве прилегающей территории.