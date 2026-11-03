Энергетики рассказали школьникам о профессии на лекциях в подмосковных колледжах

В октябре 2026 года специалисты «Мособлэнерго» приняли участие в первом в этом учебном году Дне открытых дверей в Воскресенском колледже на улице Ленинской и в колледже «Коломна» на улице Октябрьской Революции. Об этом сообщила компания.

Мероприятия организовали для учеников девятых и 11-х классов общеобразовательных школ и их родителей, их посетили около 130 человек. Работники Воскресенского и Коломенского производственных отделений «Мособлэнерго» представили на стендах информацию о деятельности компании. Школьникам рассказали о возможностях профессиональной реализации в энергосетевой компании, о повышении квалификации, обучении в вузах, карьерном росте и социальных гарантиях.

На примере Воскресенского и Коломенского производственных отделений участники смогли ознакомиться со специальностями, по которым выпускники колледжа могут работать в электросетевой компании.

В течение года представители «Мособлэнерго» участвуют в днях открытых дверей учебных заведений и фестивалях профессий в городских и муниципальных округах Подмосковья. Для студентов проводят экскурсии в филиалы компании и предоставляют возможность прохождения производственной практики.

«Для нас принципиально важно выстраивать бесшовную систему „колледж — предприятие“. На примере Воскресенского и Коломенского производственных отделений мы наглядно продемонстрировали абитуриентам полную карту их будущей жизни: от получения профильной специальности до социальных гарантий, непрерывного повышения квалификации и карьерного роста в одной из крупнейших компаний региона. Энергетика дает молодежи понятную и стабильную жизненную траекторию», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.