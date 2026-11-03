360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Энергетики рассказали школьникам о профессии на лекциях в подмосковных колледжах

    Фото: мособлэнерго

    В октябре 2026 года специалисты «Мособлэнерго» приняли участие в первом в этом учебном году Дне открытых дверей в Воскресенском колледже на улице Ленинской и в колледже «Коломна» на улице Октябрьской Революции. Об этом сообщила компания.

    Мероприятия организовали для учеников девятых и 11-х классов общеобразовательных школ и их родителей, их посетили около 130 человек. Работники Воскресенского и Коломенского производственных отделений «Мособлэнерго» представили на стендах информацию о деятельности компании. Школьникам рассказали о возможностях профессиональной реализации в энергосетевой компании, о повышении квалификации, обучении в вузах, карьерном росте и социальных гарантиях.

    На примере Воскресенского и Коломенского производственных отделений участники смогли ознакомиться со специальностями, по которым выпускники колледжа могут работать в электросетевой компании.

    В течение года представители «Мособлэнерго» участвуют в днях открытых дверей учебных заведений и фестивалях профессий в городских и муниципальных округах Подмосковья. Для студентов проводят экскурсии в филиалы компании и предоставляют возможность прохождения производственной практики.

    «Для нас принципиально важно выстраивать бесшовную систему „колледж — предприятие“. На примере Воскресенского и Коломенского производственных отделений мы наглядно продемонстрировали абитуриентам полную карту их будущей жизни: от получения профильной специальности до социальных гарантий, непрерывного повышения квалификации и карьерного роста в одной из крупнейших компаний региона. Энергетика дает молодежи понятную и стабильную жизненную траекторию», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    Читайте также

    Парки Серпухова опубликовали программу мероприятий на неделю

    Созданный в Подмосковье стеклянный стол для пинг-понга получил награду в Японии

    Игровые зоны оборудовали в детской поликлинике № 4 в Серпухове

    Выпускники-стобалльники провели встречу со школьниками Мытищ перед ЕГЭ

    В Красногорске с 31 октября изменится маршрут автобуса № 852

    Футболисты из Лобни стали призерами первенства Подмосковья

    Игра об истории Подмосковья прошла в Воскресенске

    Школа № 9 в Луховицах отметила 60-летие

    Управляющие компании Подмосковья получили штрафы на 4,6 млн рублей за неделю

    Санавиация Подмосковья транспортировала почти 650 человек с начала года

    Выписку из домовой книги заказали в Подмосковье более 700 тысяч раз с января

    Павлово-Посадская больница проведет бесплатную диспансеризацию 8 ноября

    Врач в белом халате