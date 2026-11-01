Выпускники-стобалльники провели встречу со школьниками Мытищ перед ЕГЭ

В школе № 6 в Мытищах 28 октября прошла традиционная акция «Сто баллов для Победы». Мероприятие провели в гибридном формате: часть старшеклассников собралась очно, остальные присоединились к прямой трансляции.

На мероприятии присутствовали заместитель главы Мытищ Ирина Ваврик и первый заместитель председателя Совета депутатов Наталья Гречаная.

Акцию проводят в Мытищах уже в десятый раз, чтобы помочь старшеклассникам эффективно подготовиться к государственной итоговой аттестации и снизить эмоциональную нагрузку перед экзаменами.

«Именно волнение и перегрузка чаще всего мешают показать на ЕГЭ свой реальный уровень знаний. Поэтому самое главное — уверенность в себе и спокойствие. Пусть ваши мечты сбываются, а педагоги помогут вам на этом пути», — обратилась к ребятам Наталья Гречаная.

Ключевой частью встречи стали выступления выпускников прошлого учебного года, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. В Мытищах таких ребят в 2026 году было 56 человек. Особенно высокие результаты школьники показали по математике, информатике и литературе.

Перед аудиторией также выступили учителя, подготовившие стобалльников: они поделились методиками и подходами, которые помогли их ученикам добиться высоких результатов.

По словам начальника отдела общего образования управления образования Мытищ Екатерины Гарновой, родители выпускников положительно отзываются о таких акциях: встречи помогают детям выделить главное в подготовке и не пытаться объять необъятное.