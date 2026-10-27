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    Выписку из домовой книги заказали в Подмосковье более 700 тысяч раз с января

    Фото: Мингосуправления МО

    С начала года жители Подмосковья заказали выписку из домовой книги свыше 700 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

    В ведомстве отметили, что в услугу внедрили нейросеть, которая распознает и анализирует прикрепленные файлы при заполнении формы. «В случае некорректной загрузки, заявителю отображается соответствующая подсказка, позволяя ему оперативно заменить документы», — говорится в сообщении.

    Выписку могут получить собственники жилья, лица, имеющие или имевшие ранее регистрацию в помещении, родственники и наследники умершего собственника.

    Услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Жилье» — «Жилищные документы». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципальное образование и категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить документы. Готовый документ появится в личном кабинете в течение двух рабочих дней.

    В Мингосуправления добавили, что заказать выписку можно и через умную колонку. Достаточно произнести команду «Алиса, запусти навык „Домовая книга в Подмосковье“», после чего голосовой помощник предложит пройти авторизацию через ЕСИА, сформирует и отправит запрос, а электронный документ поступит в личный кабинет на регпортале.

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