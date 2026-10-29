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    В Красногорске с 31 октября изменится маршрут автобуса № 852

    Фото: МТДИ

    В Красногорске с 31 октября автобусы маршрута № 852 «МЦД Павшино — ЖК Мортонград» пойдут по новому пути между станцией Митьково и МЦД Павшино. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Вместо улицы Генерала Белобородова в Москве автобусы поедут через Речную улицу в Красногорске. В ведомстве пояснили, что изменения вводятся для улучшения транспортной доступности Речной улицы и ДНКЦ им. Л.М. Рошаля.

    На маршруте будут работать пять автобусов среднего класса, которые выполнят 60 рейсов. Первый рейс от остановки «МЦД Павшино» отправится в 6:10, последний — от остановки «ЖК Мортонград» в 0:25.

    На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Москвы и Подмосковья. Оплатить проезд можно банковской и транспортной картой «Тройка» и «Стрелка».

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