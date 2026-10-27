360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Лучшего водителя пожарной техники 2026 года выбрали в Щелкове

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В деревне Долгое Ледово городского округа Щелково 20 и 21 октября прошел конкурс среди водителей пожарно-спасательных подразделений Московской области. Победителем стал Сергей Болтунов из 292-й пожарно-спасательной части территориального управления № 9.

    Об этом сообщил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Карпухов. По его словам, конкурсанты отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, охране труда, тактико-техническим характеристикам автомобилей и порядку оказания первой помощи.

    В практической части водители выполняли упражнения «Старт», «Змейка передним ходом», «Змейка задним ходом», «Эстафета», «Параллельная парковка», «Круговое движение», «Заезд в туннель задним ходом», «Эстакада» и «Финиш». Отдельное задание заключалось в умении забрать воду из открытого водоисточника.

    «В перечень испытаний для водителей пожарной техники входили теоретические вопросы и практические задания по профессиональной деятельности. Участникам предстояло ответить на двадцать вопросов по правилам дорожного движения Российской Федерации и двадцать пять вопросов по охране труда, знанию руководящих документов, тактико-техническим характеристикам автомобилей и специального оборудования. Ряд вопросов касался порядка организации связи и оказания первой помощи пострадавшим», — сообщил Сергей Карпухов.

    Участники прошли ряд других испытаний.

    Всего в соревнованиях участвовали двадцать человек от Главного управления МЧС России по Московской области и двадцать от Московской областной противопожарно-спасательной службы. Второе место занял Александр Истомин из 240-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6, третье — старший прапорщик внутренней службы Денис Морозов, представляющий 44 ПСЧ 37 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области.

    Читайте также

    Площадку для киберспорта открыли в Люберцах

    Новое оборудование для эндоскопии поступило в больницу Воскресенска

    Пищевой цех в жилом доме закрыли в Реутове

    Семейный спектакль «Черная курица» покажут в Мелихове 25 октября

    В Мытищах 7 ноября откроется фестиваль «Мытищинская ладья»

    Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую премию «Время молодых»

    День работников сельского хозяйства отметили в Наро-Фоминском округе

    Минэнергетики Подмосковья и «ЭнергоИнновация» подписали соглашение

    Школа № 9 в Дмитрове отметила 50-летие

    Первый крытый ледовый комплекс построят в Кашире в 2027 году

    Студенты из Наро-Фоминска приняли участие в конференции в Коломне

    Развитие малой энергетики обсудили на форуме в Подмосковье