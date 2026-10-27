Лучшего водителя пожарной техники 2026 года выбрали в Щелкове

В деревне Долгое Ледово городского округа Щелково 20 и 21 октября прошел конкурс среди водителей пожарно-спасательных подразделений Московской области. Победителем стал Сергей Болтунов из 292-й пожарно-спасательной части территориального управления № 9.

Об этом сообщил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Карпухов. По его словам, конкурсанты отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, охране труда, тактико-техническим характеристикам автомобилей и порядку оказания первой помощи.

В практической части водители выполняли упражнения «Старт», «Змейка передним ходом», «Змейка задним ходом», «Эстафета», «Параллельная парковка», «Круговое движение», «Заезд в туннель задним ходом», «Эстакада» и «Финиш». Отдельное задание заключалось в умении забрать воду из открытого водоисточника.

«В перечень испытаний для водителей пожарной техники входили теоретические вопросы и практические задания по профессиональной деятельности. Участникам предстояло ответить на двадцать вопросов по правилам дорожного движения Российской Федерации и двадцать пять вопросов по охране труда, знанию руководящих документов, тактико-техническим характеристикам автомобилей и специального оборудования. Ряд вопросов касался порядка организации связи и оказания первой помощи пострадавшим», — сообщил Сергей Карпухов.

Участники прошли ряд других испытаний.

Всего в соревнованиях участвовали двадцать человек от Главного управления МЧС России по Московской области и двадцать от Московской областной противопожарно-спасательной службы. Второе место занял Александр Истомин из 240-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6, третье — старший прапорщик внутренней службы Денис Морозов, представляющий 44 ПСЧ 37 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области.