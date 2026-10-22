Новое оборудование для эндоскопии поступило в больницу Воскресенска

В ГБУЗ МО «Воскресенская больница» поступило оборудование для эндоскопии, которое значительно расширит возможности хирургической службы и повысит комфорт и безопасность проведения процедур. Одним из ключевых элементов поставки стала эндоскопическая стойка, предназначенная для абдоминальных операций.

Новое оборудование позволит выполнять хирургические вмешательства на органах брюшной полости и прилегающих структурах. С его помощью будут проводиться операции при острых состояниях — аппендиците, прободной язве, кишечной непроходимости, ущемленных грыжах, кровотечениях, остром панкреатите, а также при хронических заболеваниях с осложнениями, грыжах различной локализации, сосудистых патологиях, реконструктивных и пластических вмешательствах.

Кроме того, в больницу поступили система эндоскопической визуализации (видеоларингоскоп) и устройство для трудной интубации. Они позволяют безопасно и точно проводить интубацию трахеи даже в сложных клинических ситуациях: камера и светодиодная подсветка передают четкое изображение гортани и трахеи на экран, что помогает врачу точно направить эндотрахеальную трубку при нестандартной анатомии дыхательных путей и избежать травматичных манипуляций. Оборудование применяется при проведении анестезии во время операций, в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии, при оказании экстренной помощи, в ЛОР-хирургии и педиатрии, в том числе при интубации новорожденных с недостаточным весом.

«Современное эндоскопическое оборудование дает возможность повысить качество диагностики, что особенно важно для выявления заболеваний на ранних стадиях, а также выполнять малоинвазивные операции, способствующие более быстрому восстановлению пациентов. До конца года планируем поставить еще 17 единиц», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».