Минэнергетики Подмосковья и «ЭнергоИнновация» подписали соглашение

Министерство энергетики Московской области и Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщило ведомство.

Документ подписали на площадке Российской энергетической недели — 2026 в Гостином Дворе в Москве. Соглашение предусматривает обмен опытом и информацией о современных технологических решениях, проведение совместных рабочих встреч, участие в профильных форумах, конференциях и других отраслевых мероприятиях.

Одним из направлений станет обсуждение возможностей применения отечественных разработок в энергетическом комплексе Московской области.

«В Подмосковье идет масштабная модернизация энергетической инфраструктуры, и объекты мы обновляем с расчетом на долгие годы эксплуатации. Поэтому в технической политике особое внимание уделяем отечественным материалам и оборудованию — универсальным, взаимозаменяемым и ремонтопригодным. Сотрудничество с Ассоциацией даст нам возможность напрямую работать с производителями и разработчиками, видеть новые решения, обсуждать их с профессиональным сообществом и оценивать возможность применения на наших объектах», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В регионе накоплен практический опыт модернизации энергетической инфраструктуры и внедрения цифровых решений. В рамках соглашения область готова представлять свои наработки профессиональному сообществу и одновременно изучать опыт других предприятий и территорий.

Ассоциация «ЭнергоИнновация» объединяет производителей газопоршневых и дизельных двигателей, турбин, энергетических центров и другого оборудования. Стороны планируют развивать профессиональный диалог, совместно обсуждать актуальные задачи энергетики и перспективные технологии, а также формировать предложения по их практическому применению.