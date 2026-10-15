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    Минэнергетики Подмосковья и «ЭнергоИнновация» подписали соглашение

    Фото: пресс-служба министерства энергетики

    Министерство энергетики Московской области и Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщило ведомство.

    Документ подписали на площадке Российской энергетической недели — 2026 в Гостином Дворе в Москве. Соглашение предусматривает обмен опытом и информацией о современных технологических решениях, проведение совместных рабочих встреч, участие в профильных форумах, конференциях и других отраслевых мероприятиях.

    Одним из направлений станет обсуждение возможностей применения отечественных разработок в энергетическом комплексе Московской области.

    «В Подмосковье идет масштабная модернизация энергетической инфраструктуры, и объекты мы обновляем с расчетом на долгие годы эксплуатации. Поэтому в технической политике особое внимание уделяем отечественным материалам и оборудованию — универсальным, взаимозаменяемым и ремонтопригодным. Сотрудничество с Ассоциацией даст нам возможность напрямую работать с производителями и разработчиками, видеть новые решения, обсуждать их с профессиональным сообществом и оценивать возможность применения на наших объектах», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    В регионе накоплен практический опыт модернизации энергетической инфраструктуры и внедрения цифровых решений. В рамках соглашения область готова представлять свои наработки профессиональному сообществу и одновременно изучать опыт других предприятий и территорий.

    Ассоциация «ЭнергоИнновация» объединяет производителей газопоршневых и дизельных двигателей, турбин, энергетических центров и другого оборудования. Стороны планируют развивать профессиональный диалог, совместно обсуждать актуальные задачи энергетики и перспективные технологии, а также формировать предложения по их практическому применению.

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