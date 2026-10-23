Пищевой цех в жилом доме закрыли в Реутове

Предприятие, ранее располагавшееся в нежилом помещении многоквартирного дома № 10 на улице Новогиреевской в Реутове, полностью прекратило производственную деятельность по данному адресу. Переезд был запланирован заранее, а освободить помещение предприятие должно до 26 октября.

В течение последних нескольких дней сотрудники занимались демонтажем и упаковкой оборудования, а также утилизацией оставшейся продукции. До конца выходных планируется завершить погрузку и вывоз всего оборудования на новую площадку.

Ранее жители дома обращались в администрацию Реутова с жалобами на неприятные запахи и шум от производственного оборудования. По обращениям проводились выездные проверки с участием представителей Роспотребнадзора.

Также состоялась встреча с жителями дома, в ходе которой заместитель главы городского округа по вопросам экономики разъяснила ситуацию и сообщила о сроках освобождения помещения.

Производственная деятельность по указанному адресу уже прекращена. Администрация городского округа Реутов продолжает контролировать процесс вывоза оборудования и окончательного освобождения помещения.