Сезон установки памятников на кладбищах завершили в Подмосковье

В Подмосковье 1 ноября завершился период, когда на кладбищах можно было проводить работы по установке и замене памятников, надгробий и оград. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В 2026 году жители региона оформили более 9,8 тысячи электронных заявлений на получение разрешения для проведения таких работ. Оформить услугу можно на региональном портале в разделе «Документы» — «Организация захоронений». Она предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня, но потребуется посетить выбранный МФЦ для сверки оригиналов документов.

Памятники и ограды, установленные без соответствующего разрешения, подлежат демонтажу в соответствии с законодательством Московской области.

Проведение любых работ по установке и замене памятников, надгробий и оград будет разрешено с 1 апреля 2027 года.