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    Сезон установки памятников на кладбищах завершили в Подмосковье

    Фото: медиасток.рф

    В Подмосковье 1 ноября завершился период, когда на кладбищах можно было проводить работы по установке и замене памятников, надгробий и оград. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    В 2026 году жители региона оформили более 9,8 тысячи электронных заявлений на получение разрешения для проведения таких работ. Оформить услугу можно на региональном портале в разделе «Документы» — «Организация захоронений». Она предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня, но потребуется посетить выбранный МФЦ для сверки оригиналов документов.

    Памятники и ограды, установленные без соответствующего разрешения, подлежат демонтажу в соответствии с законодательством Московской области.

    Проведение любых работ по установке и замене памятников, надгробий и оград будет разрешено с 1 апреля 2027 года.

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