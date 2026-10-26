Подмосковные электронные сервисы помогают жителям в повседневных вопросах

Жителям Московской области доступны региональные цифровые сервисы для решения повседневных вопросов — от оплаты коммунальных услуг до записи к врачу и вывоза ненужных вещей.

Круглосуточно отвечает по телефону 122 (добавочный 4) робот «Женя». Он расскажет, когда отключат воду, подскажет срок устранения аварии, проконсультирует по работе управляющей компании и примет заявку в диспетчерскую.

В личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья работает сервис «Платежи». С его помощью можно оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, судебные задолженности и многое другое.

Чтобы передать ненужные вещи на переработку, жители могут оставить заявку в сервисе «Вывоз ненужных вещей». Старую технику, громоздкий шкаф или ненужные коробки можно отправить на переработку: в рабочее время специалисты свяжутся с заявителем и согласуют детали.

Следить за здоровьем удобнее с приложением «Добродел». Оно позволяет записаться на прием к врачу, вызвать специалиста на дом и получить доступ к амбулаторной карте. В личном кабинете на региональном портале также доступен раздел «Домашние животные», где можно записать питомца к ветеринару, зарегистрировать его и ознакомиться с рекомендациями по уходу.