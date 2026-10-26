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    Подмосковные электронные сервисы помогают жителям в повседневных вопросах

    Фото: медиасток.рф

    Жителям Московской области доступны региональные цифровые сервисы для решения повседневных вопросов — от оплаты коммунальных услуг до записи к врачу и вывоза ненужных вещей.

    Круглосуточно отвечает по телефону 122 (добавочный 4) робот «Женя». Он расскажет, когда отключат воду, подскажет срок устранения аварии, проконсультирует по работе управляющей компании и примет заявку в диспетчерскую.

    В личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья работает сервис «Платежи». С его помощью можно оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, судебные задолженности и многое другое.

    Чтобы передать ненужные вещи на переработку, жители могут оставить заявку в сервисе «Вывоз ненужных вещей». Старую технику, громоздкий шкаф или ненужные коробки можно отправить на переработку: в рабочее время специалисты свяжутся с заявителем и согласуют детали.

    Следить за здоровьем удобнее с приложением «Добродел». Оно позволяет записаться на прием к врачу, вызвать специалиста на дом и получить доступ к амбулаторной карте. В личном кабинете на региональном портале также доступен раздел «Домашние животные», где можно записать питомца к ветеринару, зарегистрировать его и ознакомиться с рекомендациями по уходу.

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