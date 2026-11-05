Более тысячи записей в школу приемных родителей оформили в Подмосковье онлайн

Более 1,6 тысячи заявлений на зачисление в школу приемных родителей поступило на региональный портал госуслуг с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления Московской области.

Подготовительные курсы необходимы тем, кто планирует принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, или оформить над ним опеку. Кандидаты должны быть совершеннолетними и дееспособными, иметь подходящие жилищные условия и достаточный доход. Также учитываются сведения о судимости, а прохождение специального обучения является обязательным условием.

Подать заявление можно онлайн. Для этого необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Прикрепленные документы проверяет искусственный интеллект: система распознает файлы и помогает обнаружить ошибки при их загрузке еще до направления заявки в ведомство.

Во время оформления заявления нужно указать городской округ и выбрать школу из предложенного перечня. Если в выбранном муниципалитете нет подходящего учреждения, портал покажет список организаций, проводящих подготовку по всей Московской области.

Услуга «Запись в школу приемных родителей» доступна в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Решение о зачислении направят в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.