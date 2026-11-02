Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 2 ноября

Московский областной центр крови приглашает жителей региона стать донорами. Сейчас особенно востребована кровь I и III групп с положительным резус-фактором, а также I и II групп с отрицательным, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«Донорская кровь спасает жизни пациентов с кровопотерей, онкологией, новорожденных с патологиями и больных с заболеваниями крови. Приходите и станьте частью важного дела!» — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов биоматериала Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября прием доноров во всех подразделениях отменен. Главный центр на улице Металлургов, 37А, в Москве обычно работает ежедневно с 8:00 до 14:00, однако 3 ноября завершит прием на час раньше.