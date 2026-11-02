Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 2 ноября
Московский областной центр крови приглашает жителей региона стать донорами. Сейчас особенно востребована кровь I и III групп с положительным резус-фактором, а также I и II групп с отрицательным, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
«Донорская кровь спасает жизни пациентов с кровопотерей, онкологией, новорожденных с патологиями и больных с заболеваниями крови. Приходите и станьте частью важного дела!» — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов биоматериала Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября прием доноров во всех подразделениях отменен. Главный центр на улице Металлургов, 37А, в Москве обычно работает ежедневно с 8:00 до 14:00, однако 3 ноября завершит прием на час раньше.
В Подольске, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске кровь принимают по будням с 8:00 до 13:00, в Щелкове и Воскресенске — с понедельника по субботу в те же часы. Отделения Ногинска и Люберец открыты по понедельникам, средам, четвергам и пятницам с 8:00 до 13:00. В Сергиевом Посаде доноров ждут 2, 3 и 6 ноября с 9:00 до 12:00, в Серпухове — 2 и 5 ноября с 9:00 до 12:00.
Стать донором могут совершеннолетние граждане без медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и, при необходимости, документ о временной регистрации.
После сдачи крови предусмотрена компенсация на питание в размере 1106 рублей, а также освобождение от работы в день донации и дополнительный оплачиваемый день отдыха.