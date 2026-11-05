Лауреатами конкурса «Большая перемена» стали 54 подмосковных школьника

Лауреатами стали 54 школьника из Подмосковья. По итогам финальных испытаний в индивидуальном зачете лауреатами первой степени признаны пять школьников, второй — девять, третьей — 12. В командном зачете первой степени удостоены два школьника, второй — 22, третьей — четыре.

Лауреаты первой степени получили денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей, второй — по 200 тысяч рублей, третьей — по 100 тысяч рублей. Педагоги-наставники победителей среди школьников 8–10 классов получат от 50 до 200 тысяч рублей в зависимости от категории победителя, а также возможность пройти просветительскую программу от партнеров «Большой перемены».

«Я участвую в „Большой перемене“ уже третий год. В прошлом году я стала лауреатом I степени и получила 200 тысяч рублей, а в этом — выиграла миллион рублей. На дистанционном этапе я разрабатывала музыкальную студию для своей школы и рассчитывала бюджет для реализации. В очном этапе мы создали проект „Будущее дома“, направленный на популяризацию туризма среди школьников Брянской области. Мы хотим создать сообщество ребят, интересующихся историей и культурой родного края, которые будут придумывать и проводить экскурсии, участвовать в образовательных мероприятиях. Также мы предусмотрели создание онлайн-платформы с информацией о проектах, стажировках и мероприятиях», — рассказала лауреат первой степени Варвара Корчегина из школы № 19 городского округа Ступино.

В рамках финала для участников организовали просветительскую программу, объединившую культурно-историческое, профориентационное, технологическое и ценностное направления. По каждому из вызовов конкурса прошли партнерские мастерские, где участники знакомились с профессиональными сферами через решение реальных задач от партнеров конкурса — это стало нововведением седьмого сезона.

«На дистанционном этапе в одном из заданий мне нужно было проанализировать потребности пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке, и на примере своего города разработать концепцию волонтерской программы. Я продумала, как волонтеры могли бы помогать пожилым людям и ветеранам: сопровождать их, помогать записываться к врачам, осваивать смартфоны и пользоваться онлайн-сервисами. Также я разработала сайт для этого проекта и продумала дополнительные цифровые инструменты, которые сделали бы помощь доступнее», — поделилась лауреат первой степени Анна Ковригина из лицея № 2 городского округа Ступино.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — флагманский проект Движения Первых. Он проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Минпросвещения России и Минобрнауки России в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».