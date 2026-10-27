Молодой врач больницы в Домодедове спас мужчину от удушья на фоне аллергии

В Домодедовской больнице молодой специалист Марк Берарди, проходящий клиническую ординатуру по специальности «терапия» на базе ФМБА России, продемонстрировал высокий профессионализм. Выпускник Кубанского государственного медицинского университета, совмещающий работу врача-терапевта в приемном отделении стационара № 1 с практикой в кардиологическом отделении, столкнулся с критической ситуацией уже на второй рабочий день, сообщили в Минздраве Подмосковья.

В приемный покой поступил 45-летний мужчина, у которого стремительно нарастала острая аллергическая реакция. Состояние пациента ухудшалось на глазах: развивался отек дыхательных путей, который грозил перейти в отек Квинке. При таком сценарии происходит перекрытие гортани, что без экстренного вмешательства неизбежно приводит к асфиксии и летальному исходу.

Медицинская команда действовала четко и без промедления, строго следуя утвержденным клиническим рекомендациям. Пациенту немедленно ввели препараты, направленные на снятие отечности, восстановление проходимости дыхательных путей и подавление острой аллергической реакции. Для устранения гипоксии — кислородного голодания тканей — была проведена оксигенотерапия с использованием увлажненного кислорода.

Благодаря грамотным и быстрым действиям медиков состояние мужчины стабилизировалось в короткие сроки. Почувствовав улучшение, пациент принял решение отказаться от дальнейшей госпитализации. Однако, учитывая специфику аллергических реакций, Марк Берарди лично связался с мужчиной через несколько часов по телефону, чтобы дополнительно убедиться в отсутствии вторичной волны отека и его хорошем самочувствии.

«Я рад, что под моим руководством работа была организована слаженно, а неотложная помощь при таком жизнеугрожающем состоянии оказана своевременно», — подчеркнул молодой специалист.

Данный клинический случай наглядно демонстрирует, насколько критически важны скорость реакции и точность действий медицинского персонала в экстренных ситуациях. Грамотно выстроенный алгоритм помощи позволил купировать опасный для жизни синдром за считанные минуты, предотвратив трагические последствия.

Этот инцидент подтверждает, что высокий уровень подготовки молодых кадров и их умение сохранять хладнокровие в стрессовых условиях являются залогом безопасности пациентов.