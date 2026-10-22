Кравцов обсудил с директорами школ единые герои и ценности для учеников

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел Всероссийское совещание с руководителями образовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Встреча прошла на площадке Областной гимназии им. Е.М. Примакова и объединила представителей государственных и частных школ из разных регионов России. Участниками также стали директора школ с высокими образовательными результатами по данным мониторинга Рособрнадзора, включая директора гимназии им. Е.М. Примакова.

На совещании рассмотрели участие директорского корпуса в формировании государственных инициатив, обновление содержания образования и другие вопросы сферы. Директора обсудили формирование ценностей у подрастающего поколения, инструменты и форматы воспитательной работы, а также то, на кого ориентируются школьники, выбирая пример для подражания.

«Важно создать единое пространство и определить те образцы поведения, ориентируясь на которые ребята будут дальше развивать нашу страну. Эта работа должна быть совместной — мы слышим вашу обратную связь, и тогда мы сможем достигнуть наших общих целей», — отметил Сергей Кравцов.

Для собравшихся организовали показ документального фильма из обновленного курса «Разговоры о важном» о Николае Путилове. Его представил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Сегодня директора школ входят в экспертные советы Минпросвещения России и федеральных учебно-методических объединений, участвуют в разработке и апробации обновленных образовательных стандартов и учебников, а также в работе Общественного совета при Министерстве просвещения РФ.