Подготовку дорожной и коммунальной техники к зиме проверили в Верее

Начальник Территориального управления Верея Антон Миняев посетил 28 октября базу МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея». Он оценил состояние специализированной техники и обсудил с коллективом учреждения подготовку к осенне-зимнему периоду.

От исправности техники и организации работы сотрудников зависит своевременная уборка снега и безопасность передвижения жителей. На встрече рассмотрели завершающий этап подготовки к зиме. Основное внимание уделили готовности к работе при низких температурах и снегопадах. Проверили, какими силами и средствами располагает учреждение для выполнения сезонных задач.

Антон Миняев поставил перед учреждением задачи, которые необходимо выполнить перед началом устойчивых холодов, чтобы обеспечить бесперебойную работу в зимних условиях. Важно, чтобы техника была готова к выходу, а сотрудники могли оперативно выполнять работы при изменении погоды. Главная цель — сохранить дороги и общественные пространства удобными и безопасными для жителей в течение всего сезона.