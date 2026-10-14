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    День открытых дверей пройдет в Чеховском техникуме 17 октября

    Фото: Медиасток.рф

    Единый день открытых дверей в ведущие учебные заведения Московской области состоится в 36 колледжах и 6 филиалах вузов, которые участвуют в федеральном проекте «Профессионалитет». В 10:00 Чеховский техникум № 3 на улице Гагарина откроет двери для будущих абитуриентов.

    Школьникам расскажут о возможностях ускоренного обучения и получения востребованных профессий. Ребята смогут познакомиться с рабочими специальностями, поучаствовать в мастер-классах от преподавателей и мастеров производственного обучения, посетить экскурсии по учебным мастерским и автодрому, а также узнать о поступлении и перспективах трудоустройства на предприятиях-партнерах.

    Структурное подразделение № 3 готовит специалистов по направлениям: «Мастер слесарных работ», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Сварщик», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и другим.

    «Сегодня в колледжах Подмосковья учатся более 145 тысяч студентов — и для них это осознанный путь к профессии. 18 кластеров „Профессионалитета“ по 12 отраслям — от металлургии и машиностроения до робототехники и атомной промышленности — это запрос предприятий региона, которые сами участвуют в обучении и берут наших выпускников к себе», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

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