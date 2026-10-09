360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Турнир по стрельбе из пневматического пистолета проведут в Балашихе

    Фото: Федерация практической стрельбы Московской области

    В Балашихе 10 октября состоится первенство Московской области по стрельбе из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Турнир пройдет в универсальном спортивном комплексе «Метеор» имени Е. А. Донской. Соревнования посвящены памяти Героя России Александра Потапова и проводятся в четвертый раз.

    В турнире примут участие порядка 145 спортсменов из Московской области, Москвы, а также Тверской, Владимирской, Рязанской и Курской областей. Среди приглашенных гостей — исполнительный директор Федерации практической стрельбы России, руководитель сборной команды России по практической стрельбе Андрей Чуев. На церемонии открытия также ожидаются представители администрации городского округа Балашиха и ведомственных структур.

    Александр Потапов — старший лейтенант спецназа Росгвардии «Витязь». В августе 2022 года в Изюме во время ракетно-артиллерийского обстрела он закрыл собой мирных жителей и погиб в ходе специальной военной операции. Указом президента России ему посмертно присвоено звание Героя России. В Балашихе имя героя увековечено: его именем названа улица, установлены мемориальная доска и бюст.

    Первенство является отборочным соревнованием для спортсменов Московской области: по его итогам будут определены кандидаты для включения в сборную команду региона. Соревнование проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

    Читайте также

    Инженерные системы и кровлю дома на улице Чкалова обновят в Старой Купавне

    Рубрику в социальных сетях запустили онкологи Одинцовской больницы

    Подмосковные врачи восстановили строение кисти ребенку с деформированным пальцем

    Самбисты из Люберец стали призерами всероссийских соревнований

    Комплексный ремонт кровли дома завершили на улице Климова в Ногинске

    Сквер «Нижнее Лукоморье» в Рузе благоустроят в 2027 году

    Водозаборный узел в Лобне подготовили к запуску после ремонта

    Отопительный сезон начался в Раменском

    Подмосковные УК оштрафовали на 10 млн рублей за нарушения в сфере ЖКХ

    Фонтан законсервировали на зиму в Дзержинском

    Жеребьевку нового сезона Школьной лиги провели в Серпухове

    Меры безопасности при сделках с недвижимостью обсудили в Росреестре Подмосковья