Турнир по стрельбе из пневматического пистолета проведут в Балашихе

В Балашихе 10 октября состоится первенство Московской области по стрельбе из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Турнир пройдет в универсальном спортивном комплексе «Метеор» имени Е. А. Донской. Соревнования посвящены памяти Героя России Александра Потапова и проводятся в четвертый раз.

В турнире примут участие порядка 145 спортсменов из Московской области, Москвы, а также Тверской, Владимирской, Рязанской и Курской областей. Среди приглашенных гостей — исполнительный директор Федерации практической стрельбы России, руководитель сборной команды России по практической стрельбе Андрей Чуев. На церемонии открытия также ожидаются представители администрации городского округа Балашиха и ведомственных структур.

Александр Потапов — старший лейтенант спецназа Росгвардии «Витязь». В августе 2022 года в Изюме во время ракетно-артиллерийского обстрела он закрыл собой мирных жителей и погиб в ходе специальной военной операции. Указом президента России ему посмертно присвоено звание Героя России. В Балашихе имя героя увековечено: его именем названа улица, установлены мемориальная доска и бюст.

Первенство является отборочным соревнованием для спортсменов Московской области: по его итогам будут определены кандидаты для включения в сборную команду региона. Соревнование проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».