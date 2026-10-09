Благоустройство парковки завершили у детского сада № 35 в Ногинске

В рамках муниципального контракта завершены работы по устройству парковки возле детского сада № 35, расположенного на улице Климова в Ногинске. Подрядная организация выполнила асфальтирование территории и нанесла разметку.

Ранее на этом участке были проведены подготовительные работы: специалисты сформировали прочное основание для покрытия и установили бортовые камни, которые четко разграничивают зоны движения и защищают пешеходные дорожки. Особое внимание уделялось безопасности дорожного движения вблизи социального объекта — это особенно важно в часы активной высадки и посадки детей.

Новая парковка поможет упорядочить движение у дошкольного учреждения и сделает процесс прибытия и убытия детей более удобным для родителей. По информации администрации, завершить все работы планировалось до 10 октября, и на сегодняшний день контракт полностью исполнен.

Дошкольное учреждение давно требовало внимания дорожных служб: здесь ежедневно проходят сотни родителей с малышами. Местные жители неоднократно обращались в администрацию с просьбой привести в порядок этот участок.

Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который направлен на комплексное развитие населенных пунктов, включая строительство и ремонт дорог, благоустройство общественных пространств и создание комфортной социальной инфраструктуры.