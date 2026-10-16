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    В Дмитровском кремле пройдет экскурсия по фондохранилищу музея

    Фото: Фото: Музей-заповедник «Дмитровский кремль»

    17 октября в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» состоится экскурсия «Многогранная графика». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Гости музея смогут попасть туда, где хранятся музейные предметы и кипит скрытая от глаз работа. Экскурсанты познакомятся с подлинными шедеврами фондохранилища музея-заповедника: увидят изысканные офорты и литографии, утонченные ксилографии и линогравюры, выразительные рисунки тушью и карандашом, акварели и гуаши.

    Ведущий научный сотрудник музея и хранитель одной из самых больших и разнообразных музейных коллекций Наталья Табунова расскажет посетителям, как предметы попадают в фондохранилище музея и какие условия требуются для их хранения, а также познакомит гостей с понятием атрибуции.

    Начало экскурсии в 11:00. Необходима предварительная запись. Возрастное ограничение — 6+.

    Адрес: Московская область, город Дмитров, Историческая площадь, 16.

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