В Дмитровском кремле пройдет экскурсия по фондохранилищу музея

17 октября в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» состоится экскурсия «Многогранная графика». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гости музея смогут попасть туда, где хранятся музейные предметы и кипит скрытая от глаз работа. Экскурсанты познакомятся с подлинными шедеврами фондохранилища музея-заповедника: увидят изысканные офорты и литографии, утонченные ксилографии и линогравюры, выразительные рисунки тушью и карандашом, акварели и гуаши.

Ведущий научный сотрудник музея и хранитель одной из самых больших и разнообразных музейных коллекций Наталья Табунова расскажет посетителям, как предметы попадают в фондохранилище музея и какие условия требуются для их хранения, а также познакомит гостей с понятием атрибуции.

Начало экскурсии в 11:00. Необходима предварительная запись. Возрастное ограничение — 6+.

Адрес: Московская область, город Дмитров, Историческая площадь, 16.