Ветеран СВО из Одинцова стал победителем «Кубка защитников Отечества»

Член Одинцовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Аракел Саносян завоевал золотую медаль на «Кубке защитников Отечества» в Чеченской Республике. Представитель Подмосковья поднял 182,5 килограмма в жиме лежа и занял первое место среди 12 спортсменов.

В программу соревнований вошли состязания по пяти видам спорта: пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу и спортивному метанию ножа.

«Кубок для нас — это настоящий праздник. Здесь встречаемся с боевыми товарищами, общаемся, занимаемся спортом, поддерживаем друг друга. Спасибо Чечне за теплый прием! Впереди федеральный Кубок — уже готовимся», — рассказал Аракел Саносян.

Ежегодный турнир для ветеранов боевых действий и военной службы был создан в июне 2026 года. Мероприятия организуются с целью физической реабилитации, социальной адаптации и поддержки бойцов, в том числе занимающихся адаптивным спортом.