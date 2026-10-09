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    В Мелихове высадили яблони сорта «антоновка обыкновенная»

    Фото: Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово"

    8 октября в Мелихове в рамках проекта «ЧеховСад: 4.0» высадили яблони сорта «антоновка обыкновенная». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Деревья посадил театр «Студия театрального искусства» под руководством Сергея Женовача. В акции также приняли участие актеры Мария Корытова и Екатерина Становая. Яблони высадили вблизи флигеля, где была написана легендарная «Чайка».

    Особым гостем акции стал главный художник СТИ Александр Боровский, заслуженный художник РФ, лауреат Государственной премии РФ, а также премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и «Чайка». Он оформил более 150 спектаклей, включая знаковые чеховские постановки в МХТ им. А.П. Чехова, МДТ – Театре Европы и СТИ.

    В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» продолжается историческая реконструкция чеховского сада. Ее старт 14 сентября дал Московский театр «Современник» во главе с художественным руководителем Владимиром Машковым.

    «Возрождение чеховского сада – процесс долгий и трудоемкий, но благодаря участию театров, чьи постановки сегодня составляют золотой фонд театральной чеховианы, пространство сада наполняется особым смыслом, – поделилась генеральный директор музея Анастасия Журавлева. – Сама почва нового мелиховского сада словно напитывается искусством, театром и созидательной творческой энергией».

    Проект «ЧеховСад: 4.0» стал продолжением реставрации в музее-заповеднике и даст жизнь четвертому «поколению» мелиховского сада, а участие в проекте театров, режиссеров, художников и актеров, чья творческая судьба связана с Чеховым, наполняет его особым символическим смыслом.

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