Школу в ЖК «1-й Южный» откроют в Ленинском округе в 2027 году

Станислав Каторов отметил, что полностью завершен монолит, подходит к концу отделка фасадной части, а благоустройство в черновом варианте уже выполнено. Общая площадь школы — более 16 тысяч квадратных метров, это четыре этажа и один подземный. На объекте работают 122 человека и 13 инженерно-технических специалистов, задействована техника.

«Уверен, что школа станет долгожданным подарком для жителей „1-го Южного“, и уже 1 сентября здесь прозвенит первый звонок», — добавил глава округа.

Сейчас ведутся работы по устройству наружных сетей, стяжке полов, гидроизоляции и утеплению фасада, монтажу окон, молниезащиты и кабельных трасс, а также подготовка основания под бетонное покрытие и внутренняя отделка помещений.

Школа будет включать более 60 учебных кабинетов и классов различного профиля, лаборантские, мастерские, медиатеку со зрительным залом. Для физического развития предусмотрены два спортивных зала и зал хореографии. Внутреннее пространство организуют вокруг просторного атриума с амфитеатром — он станет местом для отдыха, общения и внеклассных занятий.

На прилегающей территории появятся зеленые зоны с теневыми навесами, двор для творчества, современные игровые и спортивные площадки, велопарковки и комфортные места ожидания для родителей.