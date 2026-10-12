Подмосковный врач Шинтяпина: доброкачественная опухоль в груди требует контроля

Страх перед диагнозом нередко мешает людям своевременно обращаться к врачам. Между тем регулярные обследования молочной железы помогают вовремя заметить изменения и при необходимости начать лечение, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

При обнаружении доброкачественного образования важно соблюдать график наблюдений. Если меняются форма или размер груди, появляются выделения либо обследование показывает рост новообразования, врач может назначить биопсию.

«Образец ткани, взятый на гистологическое исследование, прояснит картину и характер образования. В случае, если подозрение на злокачественный процесс подтвердится, врач примет решение о дальнейшей тактике лечения. Опухоль, обнаруженная на ранней стадии — это реальный шанс на полное излечение, так как она не успевает распространиться на соседние ткани и дать метастазы», — отметила онколог поликлиники № 9 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Олеся Шинтяпина.

Биопсию проводят по назначению врача под контролем УЗИ, при необходимости применяют поверхностную анестезию. Исследование позволяет оценить клетки образования и уточнить его характер.

Главное — не откладывать диагностику из-за страха: раннее выявление заболевания повышает шансы на успешное лечение.