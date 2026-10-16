Минэнерго Подмосковья подписало соглашение о развитии сети зарядок электрокаров

В Подмосковье подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Об этом сообщило Министерство энергетики Московской области.

Документ предусматривает прямое взаимодействие с компаниями, которые производят оборудование, устанавливают и эксплуатируют электрозарядные станции. Стороны планируют совместно обсуждать вопросы размещения ЭЗС, подключения к электросетям, эксплуатации инфраструктуры и совершенствования нормативного регулирования.

«Соглашение с Ассоциацией производителей и операторов электрозарядных станций — еще один шаг в развитии зарядной инфраструктуры Подмосковья», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В регионе работает более 1 350 публичных зарядных локаций, а парк электромобилей и гибридов насчитывает порядка 6,3 тысячи автомобилей.

Одним из механизмов сотрудничества станет совместная рабочая группа. Она займется обсуждением актуальных вопросов развития электромобильности и подготовкой предложений, в том числе по совершенствованию нормативной базы.