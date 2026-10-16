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    Минэнерго Подмосковья подписало соглашение о развитии сети зарядок электрокаров

    Фото: Министерство энергетики Московской области

    В Подмосковье подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Об этом сообщило Министерство энергетики Московской области.

    Документ предусматривает прямое взаимодействие с компаниями, которые производят оборудование, устанавливают и эксплуатируют электрозарядные станции. Стороны планируют совместно обсуждать вопросы размещения ЭЗС, подключения к электросетям, эксплуатации инфраструктуры и совершенствования нормативного регулирования.

    «Соглашение с Ассоциацией производителей и операторов электрозарядных станций — еще один шаг в развитии зарядной инфраструктуры Подмосковья», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    В регионе работает более 1 350 публичных зарядных локаций, а парк электромобилей и гибридов насчитывает порядка 6,3 тысячи автомобилей.

    Одним из механизмов сотрудничества станет совместная рабочая группа. Она займется обсуждением актуальных вопросов развития электромобильности и подготовкой предложений, в том числе по совершенствованию нормативной базы.

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