Агаджанян планирует буксировать три автобуса и поставить девять рекордов

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», готовится к новому силовому рекорду с участием автобусов Мострансавто. Об этом он сообщил в эфире телеканала «360».

В следующем году спортсмен планирует отбуксировать три автобуса малого класса, одновременно выполнив девять номеров сценического экстрима. Во время тренировки на территории МАП № 1 АО «МОСТРАНСАВТО» он отбуксировал автобус малого класса массой около трех тонн почти на 50 метров по участку с небольшим подъемом, одновременно надувая медицинские грелки до разрыва.

«Без Мострансавто этот рекорд не был бы установлен», — подчеркнул Агаджанян, отметив вклад компании в подготовку к силовым достижениям.

Ранее атлет уже проводил силовые испытания с автобусами Мострансавто. В интервью телеканалу «360» он также рассказал о подготовке к другим рекордам, в том числе с использованием самолета.