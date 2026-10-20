Почти 150 домов культуры Подмосковья подключили к ИИ

К системе искусственного интеллекта подключили 147 домов культуры в Московской области, число камер выросло до 443. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

К проекту добавились еще 31 площадка, а количество умных «глаз» увеличилось на 100 камер.

ИИ анализирует видеопоток с камер в ДК, оценивает реальную заполняемость залов и автоматически формирует аналитику. По этим данным корректируют афишу и расписание под реальные запросы жителей.

В сентябре искусственный интеллект насчитал на мероприятиях в подмосковных ДК на 45,2 тыс. человек больше, чем в августе. Лидером по посещаемости с начала 2026 года стал март — более 176,3 тыс. гостей.

Изучить ИИ-практики Московской области и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион»: https://digital.mosreg.ru/