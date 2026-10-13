Вокалистки из Раменского округа стали лауреатами всероссийского конкурса

Юные воспитанницы ансамбля «Камертон» показали свое музыкальное мастерство на всероссийском конкурсе традиционных культур в исполнительских видах искусств «Новая волна талантов России». Мероприятие прошло на сцене Дворца культуры имени Воровского и было приурочено к Году единства народов России.

Дворец культуры «Сатурн» достойно представили участницы образцового коллектива «Камертон» — Василиса Кареева и Анна Цаплина из Раменского. Юные артистки покорили жюри своим исполнительским мастерством и стали лауреатами первой степени в номинации «Эстрадный вокал» среди 10-летних исполнителей.

Дети занимались музыкой под руководством опытных наставников Марины Затеевой и Евгения Панькина. На занятиях Василиса и Анна освоили вокальные техники, работу над дыханием, дикцией, научились танцевать и быть артистичными.

Коллектив и его солисты в течение года принимали участие в окружных и городских мероприятиях, устраивали концерты, ставили мюзиклы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов Великой Отечественной войны.