В Подмосковье за неделю провели 87 торгов по земле

В Московской области с 19 по 23 октября 2026 года провели 87 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Самый дешевый участок сдали в аренду за 23 тысячи рублей в год в Можайском муниципальном округе. Участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью чуть больше 22 соток расположен в деревне Холм. В торгах участвовали всего два претендента, годовая аренда выросла минимально — до 23 376,72 рубля.

Как отметили в ведомстве, комитет еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота почти не повышается в ходе торгов. Обычно такие участки находятся минимум в 100 км от столицы, а для победы достаточно предложить наибольшую цену.

С начала 2026 года в Можайском округе победителям аукционов передали в аренду 133 земельных участка, еще 53 — в собственность.

Найти участок можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ, где сейчас размещено более 2000 лотов.