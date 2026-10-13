Праздник ко Дню многодетных семей прошел в парке в Чехове

В городском парке культуры и отдыха в Чехове отметили совсем молодой праздник — День многодетной семьи в Подмосковье. В округе проживают более 2 тысяч таких семей, которые воспитывают 6825 детей.

Для гостей парка подготовили насыщенную программу. Дети вместе с родителями приняли участие в конкурсах, эстафетах, танцах и мастер-классах. Затем всех ждал горячий чай и угощение.

Для Кристины Машталирук праздник длится круглый год, ведь дома она многодетная мама, а на работе — организатор мероприятий.

«Я совмещаю приятное с полезным, потому что моя работа непосредственно связана с праздниками, детьми. И везде всегда у меня хорошее настроение благодаря детям, ведь они дарят такие позитивные эмоции, и на душе становится тепло», — поделилась жительница Чехова.

Поддержка многодетных семей — одна из приоритетных задач органов государственной власти и администрации Чехова. Главной целью является создание комфортных условий для воспитания детей в муниципалитете.