Еще 5 пешеходных дорог отремонтировали в Воскресенске

Реализацию объектов текущего года в рамках губернаторской программы «Пешком», инициированной Андреем Воробьевым, завершили в округе. В этом году в муниципалитете отремонтировали пять пешеходных коммуникаций.

При планировании программы в приоритете — обустройство «народных троп» вблизи социально значимых объектов, чтобы сделать комфортнее дорогу к школам, детским садам, больницам и остановкам общественного транспорта. Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих.

В Воскресенске ремонт провели от улицы Лермонтова, дом № 1 до улицы Менделеева, дом № 21 и от улицы Новлянской, дом № 12 к общественной территории «Новлянская ривьера».

В селе Усадище обновили дорогу от улицы Южной до улицы Воронцова и от улицы Королькова до села Барановское, улицы Фабрики «Вперед», а также от села Фаустово, улицы Почтовой до деревни Золотово, улицы Чехловской.

Всего в 2026 году в Подмосковье благоустроили более тысячи пешеходных дорожек.