Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-зачет по финансовой грамотности

До 27 октября жители Подмосковья могут бесплатно пройти всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, а по итогам тестирования они получат персональные рекомендации. Об этом сообщили в управлении региональной безопасности.

Мероприятие проводится при поддержке Банка России и доступно как взрослым, так и детям. Проверить свои знания можно на базовом или продвинутом уровне, самостоятельно либо всей семьей. Кроме того, участники могут пригласить знакомых и сравнить результаты.

Те, кто правильно ответит как минимум на 20 вопросов, получат именной сертификат. Остальным участникам также будут доступны рекомендации, которые помогут определить темы для дальнейшего изучения.

Пройти тестирование можно на сайте.