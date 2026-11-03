Еще 100 имущественных аукционов провели в Подмосковье

В Московской области с 26 по 30 октября 2026 года состоялось 100 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

В торгах приняли участие 213 претендентов — в среднем по два человека на лот. Некоторые объекты пользовались повышенным вниманием: в аукционе по продаже земельного участка под ИЖС в Раменском муниципальном округе участвовали 10 человек.

В ведомстве напомнили, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допустят только одного человека, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

На Едином портале торгов ЕАСУЗ ежедневно доступно более 2000 объектов недвижимости, которые можно приобрести на торгах. Там же можно задать вопросы виртуальному помощнику, который работает круглосуточно.

Подборка актуальных лотов и информация о том, как подать заявку на участие в аукционах, публикуется на странице Комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере «Макс».